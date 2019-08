Trump uvalil obří cla na Čínu, ovlivní to i Česko, varuje ekonom

Donald Trump obchody s Čínou dlouhodobě považuje za nevýhodné a rozhodl se rázně zakročit - i za cenu toho, že poškodí světovou ekonomiku i vlastní občany.

Prezident Spojených států oznámil, že od září uvalí clo na čínské zboží za 300 miliard dolarů. Clo by se tak v podstatě vztahovalo na všechny produkty dovážené z Číny do Spojených států.

"Teď se zaměří na zboží pro běžné spotřebitele. Věci, které si můžete koupit v obchodech, jako je textil nebo elektronika," myslí si ekonomický korespondent agentury APTN Seth Sutel.

Cla se dotknou například chytrých telefonů, hraček nebo obuvi. Hrozí, že se zboží zdraží. Dopady obchodní války můžou podle ekonoma Miroslava Ševčíka pocítit i čeští zákazníci.

"Každá regulace a zavádění celních bariér do tržního mechanismu se projeví především pro konečného spotřebitele a to zvýšením cen. Všechny obchodní války jsou nepřátelské vůči spotřebitelům a já doufám, že si to politici uvědomí a nebudou to provádět ve velkém," řekl pro TV Nova ekonom Miroslav Ševčík.

Odborníci se obávají zpomalení růstu světové ekonomiky. "Myslím, že obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou je velkou nejistotou pro celý investiční svět. Má to dopad na obchod s akciemi i na výdělek mnoha společností," varuje hongkongský analytik finančních trhů Paul Pong.

Na červnovém summitu G20 v Ósace si přitom světoví lídři oddechli, když Spojené státy a Čína dosáhly dohody, která měla obchodní válku zažehnat. Mír ale netrval dlouho. Čína prý své závazky z Ósaky nenaplnila a Spojené státy tak pohrozily uvalením cel.