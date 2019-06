Turisté jeli do Chorvatska, řidič je nechal na odpočívadle ve Slovinsku

Rakouští turisté si svou cestu do Chorvatska přestavovali zřejmě trochu jinak. Řidič FlixBusu zastavil na odpočívadle ve Slovinsku, nevšiml si ale, že mu pět lidí chybí a odjel bez nich. Ti se nakonec museli pěšky vrátit do Rakouska, kde je vyzvedl jiný autobus.

Skupina turistů jedoucí z Vídně do chorvatského letoviska Crikvenica si svou dovolenou příliš neužila. Cestovali autobusem společnosti FlixBus, který zastavil na odpočívadle ve Slovinsku.

Řidič jim oznámil, že jim dává pětiminutovou pauzu. Někteří ji využili k tomu, aby si protáhli nohy nebo si zakouřili. Poté šofér bez varování odjel, aniž by si všiml, že mu pár cestujících chybí.

Pětice zoufalých turistů tak zůstala stát na odpočívadle a sledovala, jak jim autobus ujíždí. O jejich příběhu informoval rakouský deník Österreich. Zavolali do společnosti FlixBus a pokoušeli se domluvit, že by pokračovali v cestě do Chorvatska, bohužel bez úspěchu.

Naštěstí byli kousek od rakousko-slovinské hranice, takže se pěšky vrátili zpátky do Rakouska, kde je vyzvedl jiný autobus a odvezl zpátky do Vídně.