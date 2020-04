U Černobylu zuří lesní požáry, toxické výpary mohou zasáhnout část Evropy

Už více než týden ukrajinští hasiči bojují s rozsáhlými lesními požáry v okolí Černobylu, kde v 80. letech došlo k výbuchu reaktoru jaderné elektrárny. V blízkosti místa havárie stoupla radiace a jedovatý kouř se už dostal i za hranice Ukrajiny. Podle odborníků by mohly toxické výpary zasáhnout poměrně velkou část Evropy.

Lesní požár v obci Vladimirovka v uzavřené zóně v okolí černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině vypukl už v sobotu 4. dubna - až doposud se však hasičům nepodařilo šíření ohně zastavit. Radiace v okolí elektrárny podle CNN prudce stoupla, vedoucí inspekce životního prostředí Egor Firsov uvedl, že se zvýšila až šestnáctkrát.

"Špatnou zprávou je, že uprostřed požáru je úroveň radiace nad normálem. Norma je 0,14, přičemž zařízení ukazuje hodnotu 2,3. Je to ale jenom v místě ohniska požáru," řekl Firsov. Maximální přípustná hodnota záření je přitom 0,5 µSv/h.

Přestože se z místa šíří kouř do dalších regionů, úroveň radiace je podle úřadů standardní. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě nebyl zaznamenán nárůst. Toxické výpary však mohou podle odborníků zasáhnout značnou část Evropy.

Úřady se obávají, že by plameny mohly zachvátit opuštěná vozidla v bývalé továrně, píše britský deník Express. Mohlo by tak dojít k masivním explozím, při kterých by se uvolnily toxické látky a zasáhly nejen Ukrajinu, ale i sousední země. Zranitelnými státy jsou především Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko.

Kouř z lesních požárů se dostal už do Ruska a Běloruska. Podle úřadů situace ještě zdaleka není pod kontrolou. Do boje s ohněm byla nasazena letecká technika a přes 300 hasičů.

Region kolem Černobylu pokrývají husté lesy a lesní požáry tam nejsou neobvyklé. Za jejich vznikem často stojí nezodpovědní lidé, kteří na jaře a na podzim pálí trávu, listí či větvě. "Každý rok se potýkáme s tím samým problémem," tvrdí Firsov.