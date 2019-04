Úžasný hlas v The Voice! Porotce rozpálí tahle kráska

Diváci televize Nova budou mít v neděli možnost sledovat další epizodu pěvecké show The Voice Česko Slovensko. Připraveno je opět KO kolo. Rocker a frontman kapely Kabát rozhodne, kdo v jeho týmu zůstane a kdo bude muset jít z kola ven.

Obrovský talent předvede i 27letá Aleksandra Nová. Tato zpěvačka udělala od začátku soutěže úžasný pokrok a má za sebou velký kus práce.

Aleksandra se narodila v Polsku, a když jí bylo šest let, zemřela jí matka. V České republice žije od sedmi let. V současné době je na mateřské dovolené a zpěv je její největší vášeň.

Před diváky už v neděli předstoupí s hitem Alici Keys - Girl On Fire. Publikum i většina poroty bude podle ukázky z jejího podání nadšení. Bude to stačit, aby ji Pepa Vojtek poslal do dalšího kola?

To uvidíte The Voice Česko Slovensko už od 20:20 na Nově. Pokud jste neviděli poslední díl, můžete se na něj podívat na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.