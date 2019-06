Ukládejte s NEO účtem své úspory do zlata, jednoduše a online

Své úspory si potom mohou vybrat ve zlatých mincích nebo slitcích. Uzavření i vedení Zlatého spoření v NEO účtu probíhá online bez nutnosti návštěvy pobočky, a navíc s možností získat bonus 500 korun ve zlatě.



Expobank CZ zavádí možnost spoření do zlata prostřednictvím běžného účtu jako první banka v České republice, a to díky spolupráci s Českou mincovnou. K uzavření Zlatého spoření stačí jen čtyři jednoduché kroky. Vybrat si měsíční spořicí částku od 500 do 7000 korun, délku spoření, konkrétní produkt, například cihličky nebo mince, a poté už jen potvrdit podpisem prostřednictvím SMS. „Úspory je možné vybrat ve zlatých produktech dle vlastního výběru, jakmile dosáhnou dané hodnoty. Česká mincovna navíc zajišťuje jejich uložení ve svých trezorech zdarma,“ vysvětluje Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace a tisková mluvčí Expobank CZ.



Jednoduché a přehledné spoření pro každého

Bezpečně ukládat své volné finance do zlata může díky NEO účtu každý. Jeho založení i vedení je navíc zcela zdarma a bez omezení. Klienti Zlatého spoření, kteří si jej uzavřou alespoň na pět let s měsíční spořicí částkou minimálně 1500 korun, získají nyní od banky odměnu za uzavření, a to přímo ve zlatě, rovnající se hodnotě 500 korun. „Jsme rádi, že se nám díky NEO účtu daří nabízet klientům smysluplné online produkty pro správu jejich financí. Zejména zlato představuje jednu z nejpohodlnějších a nejstabilnějších možností, jak ochránit a zhodnotit své finance. A to přehledně a na jednom místě v internetovém bankovnictví,“ dodává Kateřina Petko z Expobank CZ.



Moderní investiční nástroje na jednom místě

Expobank CZ ve spolupráci s Českou mincovnou vedle Zlatého spoření nabízí také investice do drahých kovů, například zlatých či stříbrných mincí a medailí. Díky spolupráci s crowdfundingovou platformou Fundlift dále klienti mohou prostřednictvím účtu investovat do začínajících i již zavedených růstových společností z různých oborů. „S naším NEO účtem může každý jednoduše převést část svých úspor do vybraných investičních a spořicích nástrojů. Může tak nejen diverzifikovat riziko, ale také zvýšit výnosy ze svých vkladů,“ dodává Kateřina Petko. K založení NEO účtu stačí jen dva doklady totožnosti a kopie výpisu z účtu vedeného na dané jméno u některé z tuzemských bank.



Možnost nakupovat a prodávat bitcoiny, nejznámější digitální měnu na světě, nabízí Expobank CZ dokonce jako první tradiční banka v Evropě. Bezpečné obchodování s bitcoiny zajišťuje v online rozhraní NEO účtu společnost WBTCB, která uživatele provádí celou transakcí. „Uživatelé NEO účtu mají v internetovém bankovnictví k dispozici i veškeré grafy a údaje o aktuálním vývoji hodnoty bitcoinů. Samozřejmostí je také kompletní přehled o vlastním portfoliu,“ uvádí Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace a tisková mluvčí Expobank CZ.