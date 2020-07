USA se zase škorpí s Čínou, Trump uvalil na Peking sankce!

Mezi Spojenými státy a Čínou to vře. Prezident Donald Trump v reakci na zavedení nového čínského zákona o národní bezpečnosti, který Hongkongu upírá svobody, uvalil sankce na některé čínské představitele. Navíc Hongkongu zrušil zvláštní status, který mu zajišťoval několik výsad. Čína už varovala, že vůči USA přijme odvetná opatření.

V ulicích Hongkongu je opět živo. Tisíce demonstrantů už řadu dní protestují proti kontroverznímu zákonu o národní bezpečnosti, který čínským úřadům umožňuje soudit hongkongské občany, aniž by se musely řídit zákony země.

Proti zákonu, který například páchání škod ve veřejné dopravě považuje za terorismus či v této autonomní oblasti umožňuje Pekingu zřídit vlastní bezpečnostní úřad, se vzedmula vlna odporu i ve světě. Naposledy se Čínu za tento krok rozhodl potrestat prezident Spojených států.

"K Hongkongu budeme od této chvíle přistupovat stejně jako ke zbytku Číny. Žádná zvláštní privilegia, žádné zvláštní zacházení v ekonomické oblasti, žádný export citlivých technologií," vzkázal Donald Trump Pekingu.

Vedle zrušení zvláštního statutu Hongkongu se Trump Čínu rozhodl potrestat i uvalením sankcí proti bankám, které spolupracují s jednotlivci, kteří se na zaváděni zákona podíleli.

Bezpečnostní zákon vešel v platnost přesně před 15 dny. Krátce nato čínské úřady pod jeho záštitou obvinily mladíka, který s vlajkou s nápisem Osvoboďme Hongkong vjel do skupinky policistů.

"Zákon o národní bezpečnosti je ďábelským zákonem, který vychází z diktatury. Proč je to diktatura? Je to proto, že nás tento režim nezastupuje. My jsme si ho nezvolili, a proto není legitimní," má jasno obyvatel Hongkongu Sunny Lau.

Čína se už proti kroku Spojených států ohradila. Jako odvetu se chystá uvalit sankce na některé americké činitele.