V Brně evakuovali dalších 55 lidí! V domě našli mrtvolu a chemikálie

Policie v Šámalově ulici v Brně v noci evakuovala dalších 55 lidí kvůli nálezu velkého množství nebezpečných chemikálií v jednom z bytů. V tom se nacházela i mrtvola 42letého muže. Evakuovaní obyvatelé by se do svých domovů mohli vrátit už dnes.

V noci z pondělí na úterý bylo podle policie nutné evakuovat dalších pět desítek obyvatel Šámalovy ulice v Brně. Pro 55 lidí přijely autobusy, které je v půl třetí ráno převezly na úřad městské části. Tam hasiči zajistili lehátka pro děti a seniory.

Pyrotechnici stále prohledávají byt a přilehlý sklep. Nebezpečné chemikálie okamžitě odváží k odborné lidvidaci na bezpečné místo poblíž Brna.

Zásah by měl probíhat do poledne, poté by se mohli evakuovaní lidé vrátit do svých domovů. Obyvatelé trojice domů, kteří museli své byty opustit už v pondělí, se měli původně vrátit večer. Nakonec ale museli nocovat v hotelu, který jim nabídla městská část.

Šámalova ulice je stále uzavřená pro auta i chodce. Na mrtvého muže policii upozornili sousedi, kteří měli obavu o jeho život. Podle nich se jednalo o podivína, který si liboval ve výrobě různých chemikálií a v chemických pokusech. První zjištění policistů ukázalo, že nezemřel násilnou smrtí. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: