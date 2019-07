V části Evropy spadnou teploty i o 20 °C, kdy se ochladí v Česku?

Vlna veder v Česku ještě nějakou dobu vydrží, podle meteorologů až do konce července můžeme očekávat teploty od 26 do 31 °C, výraznější ochlazení by měl přinést až začátek srpna. Rozdílná situace bude na západě Evropy, například ve Francii, kde nyní teploty přesahují 40 °C, bude v sobotu odpoledne jen 20 °C.

V mnoha zemích Evropy padají v posledních dnech teplotní rekordy, vlna veder podle meteorologů ale aktuálně vrcholí a teploty půjdou prudce dolů. V Paříži bude ve čtvrtek podle portálu Meteofrance 40 až 42 °C, podle předpovědi norského Yr.no už v sobotu odpoledne bude v hlavním městě Francie jen 20 stupňů.

Podobně je tomu také například v Belgii, kde ve čtvrtek bude až 36 °C, v sobotu se pak očekává déšť a ochlazení na 24 °C, uvádí Yr.no.

Vlna veder zasáhla i Česko, meteorolgové ve čtvrtek po poledni dokonce prodloužili a rozšířili výstrahu před velmi vysokými teplotami. Více se dozvíte v detailní předpovědi počasí ZDE.

Do soboty se u nás ale ochladí jen mírně, teploty by se měly podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přes víkend držet mezi 27 a 31 °C.

"Až do konce července se budou nejvyšší odpolední teploty pohybovat od 26 do 31 °C (v pátek na sv. Annu bude až 34 °C) a ochlazení přinese až počátek srpna - to bude i více oblačnosti, kdy očekáváme oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji od 23 do 28 °C," shrnula pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

To potvrzuje i dlouhodobá předpověď ČHMÚ, už příští týden ve středu by se měly teploty držet kolem 22 až 27 °C.