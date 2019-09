V Česku zmizí 20 dětí denně. Experti řeší, jak je co nejlépe najít!

Zvlášť když dítě zmizí do zahraničí. Policejní experti na hledání pohřešovaných dětí z celé Evropy se teď snaží v Praze přijít na způsob, jak být při řešení složitých případů co nejefektivnější.

Aktuálně pátrá česká policie po jedenácti dětech. Více už v reportáži Ondřeje Špalka pod titulkem článku.

Šťastná shledání už po několika minutách, ale i roky utrpení a nejistoty. To jsou případy ztracených dětí. Jejich rodiny se někdy ani nedozvědí, co se s nimi ve skutečnosti stalo. Tady jsou ty nejznámější z posledních let. Přehled připravil opět reportér Ondřej Špalek.