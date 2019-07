V Chorvatsku udeřily silné bouřky: Záplavy, poničené domy, zranění!

Přes Chorvatsko se v neděli přehnaly silné bouřky, které napáchaly obrovské škody. Doprovázel je silný déšť i krupobití. Lidé byli bez elektřiny několik hodin, problémy byly na silnicích i železnicích a úřady hlásí také několik zraněných. Situace by se neměla zlepšit ani v příštích dnech. Varování před bouřkami vydali meteorologové také na pondělí a úterý.

Popadané stromy, zaplavené ulice a poškozené domy – to vše způsobily silné bouřky, které udeřily v neděli v Chorvatsku. Před nimi varovalo obyvatele i místní ministerstvo vnitra.

Nejhorší situaci lidé hlásili v Zadaru, kde popadalo několik stromů kvůli silnému větru. Bouřka poničila také karavany a další ubytování v místním kempu, informoval portál 24sata.hr. Poškozeno bylo i několik aut, na které spadly větve.

K večeru pak postižené oblasti navštívil starosta Zadaru Branko Dukić, který o všem informoval i na svém facebooku. "Dnes nás zasáhlo velmi špatné počasí. Velitel hasičského sboru a já jsme společně ve městě. Spousta zničených stromů, popadaných větví, viděli jsme poškozená vozidla, zatopené sklepy, chaty…," napsal Dukić.

S bouřkami se potýkali lidé také v severních oblastech Chorvatska, kde bylo poškozeno až patnáct domů a obyvatelé byli bez elektřiny. Na ostrově Lošinj ve městě Mali Lošinj se zase valily proudy vody ulicemi. Dálnice mezi Rijekou a Záhřebem byla zablokovaná, jelikož řidiči chránili pod mostem svá auta před kroupami.

V Mali Lošinj tekla voda ulicemi:

V obci Borovo Naselje zranily kroupy o velikosti vlašského ořechu dvě starší ženy. V Posavski Podgajci zase muž spadl ze střechy, jak vážná byla jeho zranění není známé, uvedl 24sata.hr.

Chorvatský Státní hydrometeorologický ústav vydal varování na svém webu před bouřkami na pondělí, a to pro většinu území. Převážně bude slunečno, poté se přidá déšť a ve večerních hodinách udeří bouřky nejvíce v severním a středním Jadranu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 °C, v Dalmácii až 31 °C.

Situace na dálnici z Rijeky do Záhřebu:

Horší situaci meteorologové očekávají v úterý. Od rána do půlnoci platí výstraha před silnými bouřkami především pro Rijeku, Split, Gospić a Knin. O trochu lepší by mělo být počasí v Záhřebu a Dubrovníku, kde platí potenciální nebezpečí vzniku bouřek. V úterý budou nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C, na Jadranu od 26 do 30 °C.