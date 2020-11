V ČR zřejmě dopadl vzácný meteorit. Vědci řekli, kde mohou úlomky ležet

Obyvatelé severních Čech si minulý týden mohli všimnout záblesku na večerní obloze. V článku ZDE jsme informovali, že se jednalo o bolid, tedy mimořádně jasný meteor, který zrovna letěl zemskou atmosférou.

Astronomové ho zachytili kamerami na několika stanicích a díky tomu se jim podařilo určit jeho trasu. A nejen trasu. Jak sdělil redakci TN.cz tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan, vědcům je známo i místo, odkud těleso přiletělo. Jde tak o tzv. meteorit s rodokmenem, který je poměrně vzácný.

Z toho důvodu Astronomický ústav odmítl zveřejnit pádovou oblast meteoritu (meteor, který dopadne na zem, se nazývá meteorit; pozn. redakce). Existuje značný předpoklad, že několik úlomků dopadlo na zem, a to přímo na území České republiky.

Vědci se tam vypravili, pátrání ale bylo neúspěšné. "Oblast je po systematickém hledání pracovníky Astronomického ústavu AV ČR v minulém týdnu z části prohledána, ale meteorit(y) se nepodařilo najít. Jedná se o mimořádně obtížný terén," vysvětluje ústav.

Rozhodl se proto ukončit tajnosti a pádovou oblast zveřejnit. Úlomky by se měly nacházet v jižní části Jizerských hor. "Jeden nebo několik větších meteoritů (do velikosti 10 cm) se může nacházet na okraji Desné mezi Černým kopcem a Sedmidomky, malé meteority (do několika cm) mohou být roztroušeny na větší ploše od vodopádů v údolí Černé Desné po obec Černá Říčka," upřesňuje ústav.

Schematické znázornění nejpravděpodobnější oblasti pro různé hmotnosti meteoritů (hmotnost je pouze orientační):

"Velmi pravděpodobně se jedná o kamenné meteority s černohnědou matnou kůrou, které jsou uvnitř šedé. Jsou nápadně těžší než pozemské horniny stejné velikosti," vysvětluje.

Pokud by někdo meteorit našel, Astronomický ústav žádá, aby se na něj obrátil. "Jsme schopni zajistit odborné posouzení nálezu a zároveň ujišťujeme, že vzorky zaslané k posouzení vrátíme nálezci, pokud tak bude chtít," zdůrazňuje.

Informace o odměně Suchan poskytovat nechtěl. Podotkl ale, že Astronomický ústav nemá finanční prostředky na to, aby nálezcům vyplácel vysoké částky. Na burze je podle něj možné meteorit s rodokmenem prodat zhruba za desetitisíce korun, bez značky od Astronomického ústavu je ale takřka k ničemu. Bez ní totiž není možné dokázat, že má meteorit skutečně rodokmen.

Pokud by tedy nálezce chtěl vesmírný kamínek zpeněžit, bez Astronomického ústavu se neobejde. Suchan zároveň zdůrazňuje, že z vědeckého hlediska se jedná o mimořádně cenný materiál.

"Z důvodu velkého množství telefonátů a emailů vás moc prosíme, abyste nás kontaktovali pokud možno jen v nejurgentnějších případech. Rovněž volejte, prosím, jen v případě potenciálního nálezu, jinak pište email," vyzývá Astronomický ústav.