Rozčílený řidič: V době zavřených škol studenti zbytečně cestují

“Dobrých 30 procent všech cestujících, co na linkách máme, jsou studenti a žáci, kteří jezdí buď od vesnice k vesnici, nebo do měst za kamarády, a tím tedy veškerá opatření vlády pozbývají smysl,“ napsal redakci TN.cz rozhořčený řidič autobusu.

Naráží tím hlavně na to, že po uzavření všech základních, středních i vysokých škol by měli být studenti dopoledne doma a učit se na dálku. Opak je ale pravdou a na trase Vimperk – Prachatice - České Budějovice se tak počet cestujících studentů podle řidiče výrazně zvýšil.

Podle řidiče Josefa Tovara se navíc často stává, že si studenti během cesty autobusem sundávají roušky. "Baví se mezi sebou bez roušky, svačí a dělají nepořádek," dodal řidič.



Zakázat cestovat ovšem mladým lidem není možné. Studentské slevy na jízdné platí i v době, kdy je zrušena výuka a školy uzavřeny. Extrémním řešením by mohl být i zákaz vycházení mimo pracovní povinnosti, jak to nastínil na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ovšem tento scénář by nastal, pokud by nezabrala přijatá opatření v boji s koronavirem.