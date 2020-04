V Janově začala demolice paneláků. Vybydlené sídliště srovnají se zemí

Sundáváním okapů a krycích plechů začala ráno demolice 100 metrů dlouhého panelového domu na sídlišti v litvínovské čtvrti Janov. Zdevastovaná budova je po letech, kdy do ní obchodníci s chudobou neinvestovali ani korunu, na pokraji zhroucení. Během posledních 15 let ji zpustošili nepřizpůsobiví lidé, které tam roky sestěhovávali z různých koutů republiky.

"Bydlím tu roky, dřív to bylo krásné sídliště, teď je to tu zdevastované až hanba. Jsem ráda, že se s tím začalo něco dělat. Podle mě to měli opravit, takhle akorát město přijde o byty," vyjádřila se k demolici jedna z obyvatel Litvínova.

Do konce týdne k domu najede těžká technika, která ho během několika dalších dnů srovná se zemí. Radnice tam už nic stavět nebude, místo budovy zůstane jen zatravněná plocha.

V příštích letech půjdou k zemi ještě další tři podobně zdevastované budovy, které radnice vykoupila. Janovské sídliště je označováno za největší sociálně vyloučenou lokalitu v Česku, žije tam okolo 5 tisíc obyvatel.