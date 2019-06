V létě se více vykrádají byty! Zabezpečte domov proti zlodějům

Letní dovolené, které se blíží, nahrávají zlodějům. Policie řeší v této době až o pětinu více vloupání, než jindy. Zabezpečení domů a bytů před odjezdem na dovolenou by se proto nemělo brát na lehkou váhu.

Vrátit se do vykradeného bytu nemá v plánu určitě nikdo. Před odjezdem je proto důležité zkontrolovat všechno zabezpečení. "Pořádné bezpečnostní dveře, nebo aspoň dveře, které nejsou už takové ty původní, kdysi se dávaly do těch bytových domů tenké, které prokopnete nohou. Chce to pořádné dveře, pořádné bezpečnostní kování, odpovídající cylindrické vložky," řekl strážník Luboslav Fiala.

Pozornost je potřeba věnovat i zámku. Na krabičce si vždy zkontrolujte, jestli má potřebné atesty a odpovídající bezpečnostní třídu. "Standardní zabezpečení bytu je do 3. a ta vyšší třída je 4," řekl Ladislav Kratochvíl, prezident asociace zámkových a klíčových služeb.

Jedním ze signálů může být i nízká cena. Pokud vás zámek bude stát do pěti set korun, může se stát, že ho zloděj otevře velice rychle. Pokud bydlíte do třetího patra, policisté radí pořídit mříže nebo bezpečnostní fólii a okna před odjezdem na dovolenou rozhodně zavřít.

Vyplatí se udržovat se sousedy dobré vztahy, mohou vám totiž vybírat schránku a byt pravidelně kontrolovat. Pokud vztahy nefungují, pomůže technika. Nezatahujte závěsy, je dobré si pořídit spínací hodiny, které v bytě rozsvítí a zhasnou světla, nebo simulátory zapínání a vypínání televize.

"V určitou dobu jak se setmí, přestane na ně padat denní světlo, zapínají se a ty jednotlivé diody vytváří z venku pocit, že vevnitř hraje televize a po 4 hodinách se vypínají," dodal strážník. Pokud se váš byt přesto stane cílem zlodějů, jediným řešením je hned zavolat policii.