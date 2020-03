V Praze už je 181 nakažených, koronavirus mají i malé děti

V Praze je dle posledních výsledků laboratorních testů už 181 potvrzených případů onemocnění Covid-19.Podle bližších údajů Hygienické stanice hlavního města Prahy během středy přibylo 27 případů, z toho jde o dvacet pět dospělých osob a dvě děti.

Děti do pěti let věku byly v hlavním městě již tři, ve všech případech jde o holčičky. Do 14 let pak pražští hygienici registrují deset pacientů. Ve věkové škále 15 až 24 let jde o dvanáct nemocných.

Nejmladší pražské pacientce s koronavirem je pouhý rok, naopak nejstarší je 98letý pacient. V kategorii 65+ je v Praze 29 nakažených.

Mezi nově nemocnými je více mužů, jen devět potvrzených pacientů tvoří ženy, počet mužů je dvojnásobný.

Mezi nově nakaženými jsou lidé, kteří se pravděpodobně nakazili v zahraničí, někteří za sebou mají návrat z Itálie, Rakouska, Německa a USA. "Některé nové, laboratorně potvrzené případy se pohybovaly v těsné blízkosti již dříve diagnostikovaných nemocných. Mezi novými případy zaznamenávány rovněž přenosy v rámci rodin," doplnila Zdeňka Jágrová, ředitelka HSHMP.

V Česku bylo dosud testováno zhruba 8000 lidí. Podívejte se na reportáž: