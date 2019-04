V The Voice půjde do tuhého! Kali skončí pod kudlou

V neděli večer budou mít možnost diváci sledovat další díl pěvecké show The Voice Česko Slovensko. Tentokrát na ně čeká poslední epizoda z KO kol. Před diváky předstoupí tým Jany Kirschner, která bude muset několik jeho členů bohužel poslat domů.

Vedle skvělých pěveckých výkonů a vypjatých situací došlo během tohoto natáčení i na jednu sázku. Moderátoři online pořadu The Voice Zone – Sharlota a Matúš Krnoč se rozhodli, že se nechají potetovat a to tak, že každý vybere tomu druhému tetování podle vlastního uvážení.

Když se o tom dozvěděl slovenský rapper Kali, rozhodl se, že i on se k nim přidá. "Mně se vždycky tetování moc líbilo a chtěl jsem ho mít po celém těle. Někteří lidé, když vidí tetování, mají hned předsudky, pro mě to ale rozhodně neznamená, že potetovaný člověk je automaticky nějak zlý," řekl Kali.

Co přesně si Kali nechá vytetovat, se dozvědí diváci v pořadu The Voice Zone!