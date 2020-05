Václav Klaus mladší šel s košem, domů se vrátil se čtvrt milionem!

Sobotní večer trávil Václav Klaus mladší ve svém pronajatém pražském bytě, který má k dispozici kvůli práci. Při víkendovém úklidu šel vynést odpadky do popelnice, a právě tam na něj čekalo milé překvapení v podobě necelých čtvrt milionu korun.



"Nikoho ze sousedů moc neznám. Občas někoho pozdravím v garáži nebo u výtahu. A jeden pán mi tuhle někdy před Vánoci říkal, jak nám fandí. Bylo to milé, poděkoval jsem a teď ho půl roku neviděl," podělil se na sociálních sítích o svůj zážitek Klaus.

S pánem se ale v sobotu znovu setkal. Když byl totiž v garáži, jeho příznivec v ten moment zrovna někam odjížděl se svou manželkou. Pak si ale Klause všiml, a tak rychle zastavil a za politikem se vydal.

Dal synovi bývalého českého prezidenta papír, a poprosil ho, jestli by mu ho nepodepsal, aby se prý vše urychlilo. "Poděkuju, v šeru garáže na kapotě to podepíšu a nesu si jedno paré smlouvy od popelnic domů, abych to v pondělí odnesl do kanceláře, koukám ve výtahu, asi náš čtvrtý největší dar od koronaviru," pochlubil se na sociální síti Klaus.



Šlo totiž o darovací smlouvu. A tento štědrý dárce věnoval Trikolóře neuvěřitelných 238 tisíc korun. Získaný balík peněz si tedy nebude moci užít Václav Klaus osobně, dar totiž poskytl "pan soused" výhradně na podporu činnosti hnutí.