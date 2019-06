Vědci objevili planety vhodné pro život! Mají velikost podobnou Zemi

Dvě potenciálně obyvatelné exoplanety se nacházejí v blízkosti Teegardenovy hvězdy, jejíž stáří se odhaduje na asi osm miliard let. Jde o hvězdu v souhvězdí Beran, která je od Země vzdálená zhruba 12 a půl světelných let. Byla objevena teprve v roce 2003.

Vědci při zkoumání použili teleskop Carmela. Nachází se v observatoři Calar Alto ve španělské Almerii. Poslední tři roky astronomové Teegardenovu hvězdu pozorovali a hledali změny v jejím pohybu, které by mohly být způsobeny gravitací obíhajících planet.

Našli planety hned dvě. "Obě tělesa připomínají planety naší sluneční soustavy. Jsou jen o něco těžší než Země a nacházejí se v obytné zóně, kde může být voda v kapalné formě," uvedl pro National Geographic astrofyzik Mathias Zechmeister.

"Pokud mají tyto planety atmosféru, mohou být vhodné pro život. Jde o vůbec první planety, které se podařilo objevit metodou radiální rychlosti, " vysvětlil odborník. Planety zatím pojmenovali jako Teegarden B a Teegarden C. Teegardenova hvězda je mnohem chladnější než Slunce, takže i přes malou vzdálenost mohou být na povrchu planet podmínky vhodné k životu.

První planeta je blíž k hvězdě a podle dosavadních zjištění je asi 60procentní šance, že teplota jejího povrchu se pohybuje v rozmezí od nula do 50 stupňů Celsia. Teplota na Teegarden C se přibližuje planetě Mars, což představuje okolo -47 stupňů Celsia. I tak patří obě planety mezi teoreticky obyvatelné, protože jsou permanentně vystaveny slunečnímu záření.

Astrofyzička z havajské univerzity Lauren Weissová ale vidí i negativa. "Existuje několik detailů, které je třeba přezkoumat. Jde o to, že Teegarden B by se podle výpočtů měl otočit kolem své osy za 4,9 dnů a Teegarden C za 11,4 dní. Vědci však nevylučují, že to může být i kratší čas. Pokud by to byla pravda, šance na obyvatelnost planet by rapidně klesla," vysvětlila.