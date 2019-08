Vědci odhalili obličej našeho nejstaršího předka! Jmenuje se MRD

Vědcům z muzea přírody z amerického Clevelandu se podařilo najít lebku starou 3,8 milionů let. Patřit by měla našemu nejstaršímu předkovi druhu Australopithecus anamensis. Lebku objevil tým odborníků v Etiopii. Exemplář vědci pojmenovali MRD.

Tým odborníků z Clevelandova muzea přírodní historie poprvé světu odhalil lebku našeho nejstaršího předka. Ta patřila samci, který žil před 3,8 miliony let v oblasti Woranso-Mille v Etiopii. informovalo muzeum na svém webu.

Dostal jméno MRD a patřil k druhu Australopithecus anamensis. Samec byl přímým předkem světoznámé fosilie Lucy. Tu vědci před několika lety našli také v Etiopii jen 55 kilometrů od MRD a v oblasti žila před 3,2 miliony let.

Doposud se vědcům podařilo objevit jen čelisti nebo zuby, které byly staré 2,4 až 3,9 milionů let našli je v Keni a Etiopii. Nikdy se však nepodařilo zjistit, jak přesně naši předci vypadali. Až do roku 2016 to bylo pro vědce záhadou. Poté se však podařilo jednomu pracovníkovi Alimu Bereinovi najít horní čelist a později i zbytek lebky.

Pro všechny to byl zázrak. "Když jsem spatřil zbytek lebky, nemohl jsem uvěřit svým očím. Byl to splněný sen," řekl vedoucí pracovního týmu doktor Haile-Sellasie. Lebka byla jen počátkem dlouhodobého výzkumu, který zahrnoval správné určení vzorků nebo provedení rozsáhlých srovnávacích analýz s dříve objevenými vzorky.

Doktorka Beverly Saylorová a její kolegové z Case Western Reserve University určili nejdříve věk fosilie. Poté ji přiřadili k druhu a podařilo se jim idenfitikovat nikdy neobjevené rysy jeho obličeje.

Tento objev pomůže vědcům ponořit se do chápání lidského původu. Vědci se teď budou snažit pochopit prostředí, ve kterém náš předchůdce žil, jeho vztah ke změnám klimatu nebo jaký vliv měl na vývoj člověka.

