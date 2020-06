Velká voda má další oběť, během červnových povodní zemřelo už šest lidí

Podle informací televize Nova šel muž v neděli kolem poledne fotit rozvodněný potok Hrubár v Lopeníku na Uherskohradišťsku. Potok teče nedaleko domu, kam muž jezdil a kde v mládí vyrůstal. Během focení zřejmě do potoka spadl. Protože se s ním rodina nemohla zkontaktovat, zalarmovala hasiče a policii. Ta po muži vyhlásila pátrání.

Hasiči nakonec utonulého našli více než kilometr od místa jeho zmizení. Třiašedesátiletému majiteli stavební firmy z Uherského Hradiště už nebylo pomoci.

"Je to strašná událost, já tomu dneska ještě nemůžu věřit, že se to stalo, že vám říkám, že jsem fakt toho kluka dobře znal. A když jsem se dověděl včera asi hodinu nebo dvě po té události, tak povídám, to snad je sen, to není možné," popsal soused zesnulého.

K ženě utonulé v Šumvaldu a muži na Kolínsku, kteří zemřeli před dvěma týdny, tento víkend přibyly další tři oběti záplav a muž z Lopeníku je už šestou obětí červnových povodní.

Jejich počet se ještě může zvýšit. Už více než dva týdny je totiž nezvěstná žena z Oskavy, kterou odnesl rozvodněný potok.