Velké změny v Ulici! Chystá se návrat a objeví se i nová postava

Milenu Pumrovou, bývalou partnerku Radka Mastného a maminku Gábiny Pumrové, vyhledá Lumír Nykl (Václav Svoboda). Doufá, že se mu díky Pumrové podaří vyhrabat špínu na Radka Mastného, který jemu a rodině Nyklových coby starosta ztrpčuje život a podnikání.

O Mileně Pumrové diváci v minulosti hodně slyšeli, byla však jako paní Columbová, nikdy ji nikdo neviděl. Až do teď. Co všechno v ní je, ale Milena Pumrová ukáže postupně.

"Milena Pumrová je mnohovrstevnatá postava, která se projevuje různými emocemi od nuly do sta. Chvíli je vyděšená šedá myška, ale taky umí vzít situaci pevně do svých rukou. Je to bývalá manželka starosty Radka Mastného (Pavel Novotný – pozn. red.) a maminka Gábiny Pumrové (Aneta Krejčíková – pozn. red.), prodává v second handu a zpočátku může působit jako chudinka, ale věřte mi, že není a že se ještě velmi projeví. Obzvlášť Radek Mastný její přítomnost velmi pocítí. A pochopitelně také dcera Gábina,“ prozradila o své postavě herečka Alena Štréblová.

Ulice pro ni není žádnou velkou neznámou. Už šestým rokem totiž seriál natáčí její bratr Jiří, kterého diváci znají jako Miloše Knoblocha.

"Samozřejmě jsem u bratra zjišťovala, jak to tady chodí. Když člověk přichází do zajetého projektu, má zprvu ostych a obavy, aby nerušil, a říká si, jak se k němu asi ostatní budou chovat. Ale musím říct, že jsem se v Ulici hned cítila jako doma,“ přiznala herečka.

"S bratrem se na place vůbec nepotkáváme. Ačkoliv se znám s mnohými kolegy v Ulici, já hraju s Anetou Krejčíkovou, Václavem Svobodou a Pavlem Novotným, se kterými jsem se dříve neznala. Ale myslím si, že jsme si hned velmi porozuměli," dodala.

Po mateřské dovolené se před kamery vrátí i Aneta Krejčíková. Gábina, kterou v Ulici hraje, přenechala řízení svého salónu Veronice Maléřové (Hana Holišová) a odjela za lákavou pracovní nabídkou do Německa.

"Alena Štréblová je strašně fajn baba, nikdy předtím jsme spolu nehrály, ale myslím, že jsme si sedly a dobře se nám spolu hraje. A ta její postava je zajímavá, není to jednoznačně mrcha nebo jednoznačně kladná postava. Těším se, že budeme odkrývat její tajemství," prozradila Krejčíková.

