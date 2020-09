Většina Čechů odmítá očkování proti Covidu-19, ukázal průzkum

Vakcína proti koronaviru sice ještě není v České republice dostupná, už nyní je ale zřejmé, že dost lidí o ni ani nebude mít zájem. Podle šetření agentury STEM/MARK mezi lidmi ve věku 18-64 let se ukázalo, že lidé v Česku mají z vakcíny spíše strach.

Problém s případnou vakcínou je ten, že lidé zatím nemají důvěru v její účinnost a bezpečnost. Šetření dále ukázalo, že kdyby si lidé měli vakcínu platit sami, dali by se očkovat jen tři z deseti Čechů. Ochotu nechat se očkovat deklarovala ani ne polovina oslovených. “Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou očkování nejvíce nakloněni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří si zřejmě uvědomují, že žijí v nejpostiženějším regionu a denně se potkávají s největším počtem potenciálně nakažených,“ řekl analytik agentury STEM/MARK Radek Pileček.

Lidé případné nové vakcíně musí nejprve věřit. K nejčastěji zmiňovaným kritériím, která by měla vakcína splňovat, se řadila především její bezpečnost. “Mezi hlavní důvody, proč by se respondenti proti koronaviru očkovat nenechali, patří zejména obecná nedůvěra v očkování jako takové, ale například i skutečnost, že onemocnění covid-19 nepovažují za závažné,“ upřesnil Pileček.

Velkým odrazujícím faktorem jsou pro Čechy peníze. Pokud by si měli lidé uhradit očkování sami, zájem o něj by klesl i mezi těmi, kteří jinak s očkováním souhlasí. Více než dvě třetiny oslovených výzkumem STEM/MARK nemají jednoznačný názor. Buď ještě nejsou rozhodnutí, nebo by jim záleželo na konkrétní ceně za vakcínu.

Pětina Čechů by za vakcínu nezaplatila více než 200 Kč. Téměř polovina respondentů, kteří nevylučují možnost nechat se očkovat a zaplatit si za vakcínu sami, uvedla jako přijatelnou cenu za očkování proti covidu-19 částku v rozmezí 200 až 500 korun. Více už dotazovaným přišlo moc. "Zdálo by se logické, že lidé z domácností s vyššími příjmy budou ochotni zaplatit za vakcínu vyšší částku, avšak tuto souvislost průzkum nepotvrdil,“ doplnil Pileček.