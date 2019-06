Dostanou Ukrajinci za práci více než Češi? Návrh bude řešit vláda

Až ke zdvojnásobení kvóty na počet pracovníků z Ukrajiny má dojít v roce 2019 v rámci Režimu Ukrajina pro rok 2019. Do státní kasy by díky navýšení počtu žádostí na 40 tisíc mělo přibýt ročně až 10 miliard korun na daních. Toto navýšení počtu žádostí iniciovala Hospodářská komora a vláda ho v pondělí projedná.

Jenže Hospodářská komora upozorňuje na problém, který s návrhem souvisí. "Problémem ale stále je požadavek odborářů a ministryně práce Jany Maláčové, podle kterého by zaměstnavatelé museli ukrajinským zaměstnancům vyplácet za stejnou práci vyšší mzdy než Čechům,“ stojí v tiském prohlášení Hospodářské komory.

Anketa Souhlasíte s tím, aby pracovníci z Ukrajiny měli zajištěnou vyšší mzdu než Češi? Ano, ať mají Ukrajinci vyšší mzdy 3 72 hlasů Ne, všichni mají mít za stejnou práci stejnou mzdu 97 2289 hlasů Hlasovalo 2361 lidí.

"Ministryně spolu s odbory totiž chtějí, aby zaměstnavatelé zaměstnancům z Ukrajiny vypláceli alespoň 1,2násobek zaručené mzdy v daném oboru. Mohlo by tedy dojít k tomu, že zaměstnanci z Ukrajiny budou mít garantovanou vyšší mzdu než čeští pracovníci na stejných pozicích,“ uvádí mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Režim Ukrajina pro rok 2019 by měl vyřešit nedostatek pracovníků na trhu, který podle Hospodářské komory brzdí růst státní ekonomiky. Ale ne způsobem, který bude cizince zvýhodňovat, jak zdůrazňuje prezident komory Vladimír Dlouhý.

"Pracovníci z ciziny jsou krátkodobým řešením, dlouhodobým je změna vzdělávacího systému. Je správné, že vláda chce tento problém řešit, byť mohla navýšení kvóty projednat už dříve. Nicméně nikdy bych si nemyslel, že odboráři a ministryně sociální demokracie budou chtít české zaměstnance mzdově znevýhodňovat,“ říká Dlouhý.

Pokud by návrh prošel a pracovníci z Ukrajiny by měly garantovány vyšší plat, ukázala Hospodářská komora případ, jak by to podle ní v praxi vypadalo:

"V roce 2018 průměrná hrubá mzda stavebního a provozního elektrikáře dosáhla částky 29 329 Kč včetně odměn, příplatků a náhrad. Pokud tato mzda poroste v souladu s prognózou růstu objemu mezd a platů v ČR, mohla by letos činit 31 558 Kč. Tomu by odpovídal mzdový základ ve výši 20 860 Kč. V případě, že by byl návrh MPSV přijat, zaměstnavatel by musel ukrajinskému zaměstnanci zaplatit mzdový základ 23 820 Kč. To by při stejné struktuře mzdy, jakou má český elektrikář, znamenalo, že by ukrajinský elektrikář dostal celkovou hrubou měsíční mzdu 36 036 Kč, tedy o 4 478 Kč vyšší než v průměru dostane jeho český kolega.“

Za návrhem stojí také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. "Tady se jedná o speciální režim, nikoli o lidi z Ukrajiny všeobecně, ale pro ty, kteří chtějí být zařazeni do Režimu Ukrajina. A ty podmínky jsou zcela oprávněně vyšší a přísnější, protože bohužel čeští zaměstnavatelé zneužívají ukrajinské zaměstnance," říká Josef Středula.