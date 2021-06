VIDEO: Žena plašila holuby a vypadla z okna. V 7. patře visela jen za nohu!

Na poslední chvíli přijeli pražští policisté k ženě, která visela z okna v sedmém patře. Aby se dostali do bytu, museli vyrazit dveře. Na záběry ze zásahu se podívejte ve videu.

Rychlý zásah policie si v neděli 30. května vyžádal telefonát z Prahy 11. Žena na lince oznámila, že vidí, jak z okna visí nějaký člověk hlavou dolů za nohu.



"V průběhu oznámení vyrazili na místo policisté hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu, kteří událost potvrdili, a okamžitě se vydali do bytu poškozené na pomoc. Nebylo úplně jasné, o jaké se jedná patro, a tak museli policisté do schodů po svých, přičemž z venku je navigovali ostatní," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.



Rychlý zásah zpozdil nejen výšlap do schodů, ale také bytelné dveře bytu. "Kopům policistů odolávaly a chvíli trvalo, než se skrz ně dostali dovnitř. Sílu pak vystřídala obezřetnost, neboť ženino tělo skutečně viselo celé z okna ven, a drželo jen za nohu a jakákoli urychlená manipulace by mohla mít katastrofální důsledky," dodal Rybanský.



Vyčerpanou ženu se nakonec podařilo vtáhnout do bytu, kde si ji do péče převzali záchranáři. A co stálo za nebezpečnou situací, kdy jí šlo o život? Žena plašila holuby na parapetu.