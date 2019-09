Volání mimozemšťanů? Vědci z NASA spatřili ve vesmíru podivné záblesky!

Stopy rentgenových paprsků z galaxie NGC 6946, které se přezdívá "Ohňostroj" pro svou bohatou vizuální aktivitu, zachytila kosmická sonda nuSTART. Podle vědců je jev zvláštní právě tím, jak krátce se na obloze zjevil. Výskyt ultrajasného zdroje rentgenového záření (ULX) je ve vesmíru přitom poměrně běžný, většinou jde však o dlouhotrvající změnu.



Zelený záblesk, který je na obrázku v levé dolní části galaxie, se na snímcích ze sondy na počátku pozorování vůbec neobjevoval. Při druhém pozorování o 10 dní později už ale zářil v plné síle.

"Deset dní je opravdu krátká doba na to, aby se takto jasný objekt objevil na obloze. Obvykle se sondou nuSTAR pozorujeme pozvolnější změny. V tomto případě jsme zachytili zdroj, který se měnil velmi rychle, což je pro nás velmi vzrušující," uvedla Hannah Earnshawová, kalifornská vědkyně a vedoucí studie, kterou publikoval odborný časopis Astrophysical Journal.



Studie nyní zkoumá možnost, zda šlo o černou díru. Ty totiž mohou velice rychle "zkonzumovat" některé menší hvězdy, i když takový jev je spíše vzácný. V takovém případě se záblesky skutečně objeví jen na krátkou chvíli.

Dalším možným vysvětlením je zvýšená aktivita neutronové hvězdy. Ta je, podobně jako černá díra, schopná natáhnout materiál z okolí. Z toho vytváří jakési "kotouče", které generují rentgenové záření.



Pokud se neutronová hvězda začne příliš rychle otáčet, vytvoří kolem sebe magnetické pole, přes jehož bariéru není materiál okolo hvězdy schopný dostat se na její povrch. "Je to jako byste se snažili naskočit na kolotoč, který se točí rychlostí tisíců mil za hodinu," vysvětlila Earnshawová. Záblesky by v tomto případě vznikaly, jakmile by se bariéra rozvlnila a tím pádem oslabila tak, že by v plné rychlosti "spolkla" i část vesmírné hmoty.