Volby by vyhrálo ANO, propadly by tři strany. SPD je na hraně

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly na začátku května, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd (CVVM) by je vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na druhou ODS, která ale znatelně posílila. Do sněmovny by se dostalo místo stávajících devíti stran jen šest.