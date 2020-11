Návrat dětí do škol: Část půjde už příští týden, další pak 30. listopadu

Epidemie se v České republice vyvíjí příznivě, do lavic by se tak měly vrátit i další děti. Ministr školství Robert Plaga oznámil dva termíny, kdy některým žákům a studentům skončí distanční výuka. Vrátí se například závěrečné ročníky středoškoláků či druhý stupeň ZŠ.

"Zítra na jednání vlády budeme navrhovat, aby od pondělí došlo k přepnutí naší země z úrovně 5 do úrovně 4. Je ale potřeba se dohodnout, jakým způsobem budou změny aplikovány," prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Jsem rád, že se můžeme posunout do další úrovně," doplnil ho ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Z pohledu školství je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na přípravu škol, aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu," pokračoval.

"Od středy 25. listopadu se vrátí závěrečné ročníky středních škol, vyšších odborných a konzervatoří. Stejně tak bude i praktická výuka ve skupinách do 20 studentů," dodal. Povolena bude i individuální výuka ve formátu 1 plus 1 na základních uměleckých a jazykových školách.

Od 30. listopadu pak do školy nastoupí celý první stupeň základních škol a deváté ročníky. Zbytek druhého stupně se bude střídat po týdnu. Totéž platí i pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

"Kdyby turnus začal už 23. listopadu, tak by školy neměly dostatečný čas na přípravu. Proto jsme rozhodli o termínu 30. listopadu. Problémů se dvěma termíny je minimum, protože se jedná o různé stupně vzdělávání," vysvětlil Plaga.