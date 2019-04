Vyhrajte vstupenky na Výstaviště České Budějovice

28. ročník oblíbené výstavy HOBBY na Výstavišti v Českých Budějovicích s sebou přinese i řadu NOVINEK.

Poprvé paralelně proběhne STAVEBNÍ VELETRH. Vstupenka je na obě výstavy společná!

Výherci této soutěže si čestnou vstupenku vyzvednou osobně na pokladně Výstaviště České Budějovice.

Letošní rok budou na Výstavišti opět firmy s nabídkou okrasných květin, trvalek, keřů, semen, skalniček, nebo sazenic, okrasných a ovocných stromů. V nabídce najdou návštěvníci zavlažovací systémy, motorové pily, křovinořezy, sekačky, zahradní nábytek, skleníky, zahradní krby apod.

Po loňském úspěchu bude i tentokrát návštěvníkům k dispozici rozměrná kompostárna s možností vzít si domů kompost zdarma.



SOUTĚŽ KUTIL ROKU 2019 ● VOŘÍŠEK ROKU 2019

V loňském roce došlo k obnovení tradice a stejně tak i letos se bude vybírat nejhezčí a nejšikovnější Voříšek roku.

Všichni, kdo se do soutěže se svým pejskem přihlásí, mají volný vstup na výstavu.

Podmínkou účasti je registrace a pes bez průkazu původu.

Soutěž proběhne v neděli 12. května, vítěze vybere odborná porota, ve které zasedne i oblíbený moderátor, který zároveň předá vítězům ceny.

Volit se bude i KUTIL ROKU, který vzejde z návštěvnického hlasování během výstavy. Se svými kutilskými počiny se můžou zájemci hlásit už teď, stejně jako na soutěž VOŘÍŠEK ROKU.

Na webu www.vcb.cz v detailu události jsou uveřejněna i pravidla a podrobné informace.





Pestrý pětidenní program bude atraktivní a zaměřený na všechny věkové generace od nejmenších návštěvníků. Těm bude patřit dětský koutek, výstava Leonardium společnosti Objevárium s víkendovými workshopy, rybářské závody CHYŤ A PUSŤ, výroba marcipánových figurek, nebo třeba skákací hrad.Pro dospělé je připraven každý den hudební program v Pivovarské zahradě, řada soutěží jako třeba Pití piva na čas nebo Velká cena HOBBY v pojídání bramboráku, celodenní sobotní kulinářská show.Novinkou je letos i regionální soutěž Cestářské rodeo spojená s výstavou komunální techniky historických strojů i technikou nové generace.Absolutní novinkou je STAVEBNÍ VELETRH. Prezentovat se bude vše pro dům od stavby po rekonstrukci včetně nových a moderních technologií jako např. systém dřevěných montovaných staveb, kdy se dům vyrobí do 3 měsíců a životnost má až 250 let.Součástí veletrhu budou i odborné přednášky pro veřejnost.Předprodej vstupenek probíhá přes prodejní8. – 12. května 2019 / st – so 9:00 – 18:00 h, ne 9:00 – 17:00 hOdpověď najdete na webu www.vcb.cz



___________________________________________________________________________________1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na výstavu HOBBY a Stavební veletrh (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Výstaviště České Budějovice, které poskytuje ceny pro výherce Soutěže.2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 29. 4. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 5. 5. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „HOBBY“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě vstupenky na výstavu HOBBY a Stavební veletrh, která se koná v termínu 8. – 12. 5. 2019 v Českých Budějovicích.6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty. TV Nova však v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání výstavy.9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.