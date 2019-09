Vypustí radioaktivní vodu z Fukušimy do moře? Dochází místo pro uložení

Provozovatel jaderné elektrárny v japonské Fukušimě Tokyo Electric Power Company (TEPCO) zvažuje, že radioaktivní vodu vypustí do Tichého oceánu. Dochází totiž místo, kde by ji mohla uložit. Informovala o tom agentura Reuters.

Jadernou elektrárnu ve Fukušimě v roce 2011 poškodilo silné zemětřesení a následné tsunami, které ji vyřadilo z provozu. Z potrubí, jímž proudí voda, která má ochlazovat tři poničené reaktory, shromáždilo TEPCO více než milion tun kontaminované vody.

"Jedinou šancí bude ji vypustit do moře a zředit ji. Celá vláda bude o problému diskutovat, já bych ale rád nabídl můj skromný názor," citovala agentura Reuters japonského ministra životního prostředí Jošiaki Haradu. Vláda si objednala znalecký posudek, než učiní konečnou volbu.

Mluvčí TEPCO uvedl, že společnost není v pozici, kdy by mohla rozhodovat o tom, co s radioaktivní vodou udělat, ale bude respektovat vládní nařízení. Místo, kde by mohla vodu ukládat, podle TEPCO dojde v roce 2022. Není ale jasné, jakého množství by pak bylo potřeba se zbavit jinak.

Pobřežní jaderné elektrárny běžně do moře vypouštějí vodu, která obsahuje tritium, což je radioaktivní izotop vodíku. Vědci zatím netuší, jak vodu tritia zbavit, považují ho ale za poměrně neškodné. TEPCO ale loni přiznalo, že ve vodě jsou i další chemikálie.

Jaderná elektrárna ve Fukušimě dlouhodobě čelí kritice ze strany tamních rybářů, ale také ochránců přírody. Na japonskou vládu teď apeluje také Jižní Korea, která ji požádala, aby "v tomto problému učinila moudré a uvážlivé rozhodnutí".





