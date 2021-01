Vyšetřování výbuchu v Poličských strojírnách nekončí. Chybí posudek

Zatímco zaměstnanci prchali, hasiči ve velkých počtech mířili do areálu. A bez nadsázky to vypadalo jako ve válce. Zbytky munice dopadaly až za brány podniku a hluboce se zavrtávaly do aut záchranářů. Lidé museli opustit svoje domovy a nocovali, kde se dalo.

Dvanáct lidí skončilo v nemocnicích, dva se dlouhodobě léčili z těžkých zranění, ale přežili všichni. Naštěstí. Podle kriminalistů selhali tři zaměstnanci, kteří v hale v době výbuchu pracovali. Má jít o technologa, pracovníka dílny a jejich nadřízeného. Hrozí jim osm let za mřížemi.

"Obviněné jsou tři fyzické a jedna právnická osoba. Jsou obviněny z trestného činu obecného ohrožení," shrnula policejní mluvčí Dita Holečková. Jenže případ stále není uzavřený. Od výbuchu přitom uplynuly už tři roky.

"Čekáme na výsledky znaleckého posudku," vysvětlila Holečková. Z jakého oboru je klíčový dokument a proč se na něj stále čeká, policie nezveřejnila. K žádné závadě na technologii podle vyšetřovatelů nedošlo.

Torzo zničené haly zbouraly bagry. Škodu policisté během vyšetřování postupně upřesňovali. Nakonec se vyšplhala na 25 milionů korun.