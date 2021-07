Takto by mohla vypadat česká eura! Euro je symbolem jistoty, říká tvůrce

Napadlo vás někdy, jak by vypadaly naše peníze, kdyby Česko přijalo evropskou měnu? České hnutí Pulse of Europe nedávno představilo návrh několika mincí. Za těmí stojí investor a manažer Lukáš Mahler, který na otázky ohledně euromincí odpoveděl v rozhovoru pro TN.cz.

Z čeho jste při návrhu vzhledu českých eurominci vycházel?

Při svém návrhu jsem vycházel z mnoha faktorů. Chtěl jsem vybrat motivy, které nás nejlépe reprezentují i identifikují v zahraničí – protože budoucí české euromince budou postupem času obíhat po celé eurozóně. Když se řekne "Česká republika", tak většinu Evropanů napadne Praha, Pražský hrad a Karlův most. Výsledek byl proto snadný a nakonec jsem čerpal z české padesátikoruny, kde je na lícní straně český lev a na rubové straně Praha. Českého lva vnímám jako klíčový symbol, který by na budoucích českých euromincích neměl chybět.



Máte ještě jiné návrhy, případně chystáte se vytvořit nějaké další návrhy?

Momentálně ve svém volném čase pracuji i na dalších návrzích. Jediné, co v tuto chvíli prozradím, je to, že je zveřejním nejdříve v druhé polovině srpna na sociálních sítích facebook, instagram a twitter. Chci prezentovat pouze seriózní návrhy, které považuji za TOP kandidáty na vítěze. Žádné Švejky, Cimrmany a podobně.

Co se vytváření návrhů mincí týče, je to Váš koníček, nebo to souvisí s Vaší prací?

Návrhy vytvářím primárně pro vlastní potěšení a zábavu, takže je to můj koníček.



Jaký je Váš postoj k euru a k jeho přijetí?

Protože mám ekonomické vzdělání a rodinu v Německu i na Slovensku, tak jsem samozřejmě pro co nejrychlejší přijetí eura. Zatímco česká koruna v posledních pěti letech kolísá od 25 až po téměř 28 korun za euro, komplikuje a prodražuje zahraniční obchod a po intervencích je zatížena různými spekulanty, tak u eura vidím mnohem větší stabilitu i jistotu. Eurem aktuálně platí zhruba 340 milionů Evropanů a po americkém dolaru je euro druhým nejdůležitějším reprezentantem na světovém měnovém trhu. Navíc, pokud euro přijmeme do roku 2027, tak v rámci evropského rozpočtu a konvergenčních nástrojů můžeme získat nemalou finanční podporu na zavedení eura. Podle mého názoru je tedy nejvyšší čas, aby se o euru začalo seriózně uvažovat a mluvit.

Je něco, co by jste rád sdělil na závěr?

Závěrem bych rád vyjádřil své hluboké znepokojení nad různými dezinformacemi, fakenews a až přehnaně překroucenými černými scénáři, které kolují po českém internetu. O to více mě překvapuje úroveň, nečitelnost a zbabělost českých politiků, kteří o euru vůbec nemluví a ještě občas sami některé dezinformace opakují. Kroky současné vlády a prezidenta nás spíše poškozují a posouvají na Východ než na Západ. Výsledek je takový, že Rusko a Čína si z nás udělaly fackovacího panáka, a když pak prosíme EU o solidaritu a pomoc, jako třeba v kauze Vrbětice, tak jsme pro ně nedůvěryhodnými zmatkáři.

Hnutí Pulse for Europe dlouhodobě usiluje o přijetí eura v České republice. V rámci svých akvivit vytvořilo také petici, kde mohou lidé potvrdit svůj souhlas s přijetím eura.