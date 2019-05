William a Kate se těší, až uvidí synovce. Vtipkovali o rodičovství

William a Kate zavítali v úterý na charitativní akci King's Cup v Greenwichi v Londýně. Hned po příjezdu je okamžitě obklopili novináři a zahrnuli je otázkami o právě narozeném chlapečkovi Williamova bratra prince Harryho.

Královský pár byl z narození synovce naprosto nadšený. "Nemůžeme se dočkat, až ho uvidíme!" řekli novinářům William a Kate. "Vítám Harryho do rodičovství, neboli společenství lidí trpících spánkovou deprivací," smál se princ William. A vypadal, že moc dobře ví, o čem je řeč. Pyšný strýc se nechal slyšet, že se ohromně těší, až poprvé uvidí miminko svého mladšího bratra. Prozradili, že se i s vévodkyní Kate na chlapečka přijedou podívat v nejbližších dnech, píše deník Daily Mail.

Kate to podle fanoušků na akci moc slušelo. Měla elegantní komplet v námořnickém stylu. "Je to krásný a výjimečný čas. V tuto dobu se narodili i Louis a Charlotte. Jaro je prostě ve vzduchu!" Když se dvojice zeptali novináři na jméno dítěte, oba přiznali, že jak se bude malé baby Sussex jmenovat, nevědí ani oni.

Chlapeček se narodil manželům Harrymu a Meghan v pondělí ráno. První oficiální snímky miminka by měly být zveřejněny ve středu. Prvorozený syn prince Harryho vážil po narození 3,2 kilogramů. Princ Harry byl u Meghan po celou dobu porodu. Jeho slova pak dojala celý svět. „Byla to neuvěřitelná zkušenost, kterou jsem si nedokázal ani představit. Bylo to úžasné. Jsem nesmírně hrdý na svou manželku. To, co ženy zvládnou, je neuvěřitelné! A tak jako to říká každý otec a partner, miminko je nádherné," řekl a nejedné ženě ukápla slza dojetí.