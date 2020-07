Za krádež housek rok a půl vězení! Soudy řeší zločiny ze stavu nouze

Soudy řeší trestné činy z doby nouzového stavu, kdy i za drobné krádeže hrozí několikaleté vězení. Některé rozsudky tak nabývají absurdních rozměrů, například v Brně dostal mladý bezdomovec rok a půl ve vězení s ostrahou za to, že ukradl pět housek.

Supermarketu způsobil škodu ve výši 62 korun a 50 haléřů. K soudu ho přivedla eskorta v poutech jako nejtěžšího kriminálníka. Na svobodě se hájit nemohl a celou dobu do úterního rozsudku strávil ve vazbě.

Mladý bezdomovec Lukáš Kalina nejspíš vejde do dějin soudnictví jako příklad absurdity některých zákonů. Měl hlad, chyběly mu peníze, a tak si strčil do igelitky pět housek, které pronesl bez zaplacení. Ochranka ho dopadla u pokladny.

Okresní soud ho poslal na dva roky za mříže. "Je to za pět housek, takže jak jsem řekla, je to nepřiměřené s ohledem na osobu pachatele, který trpí schizofrenií," prohlásila advokátka obžalovaného Petra Žilková.

Běžně by mu hrozila pokuta, za stavu nouze je ale trest za sebemenší krádež od dvou do osmi let vězení. Obžalovaný se odvolal a Krajský soud v Brně mu trest o půl roku zmírnil. Teď ho čeká 18 měsíců ve věznici s ostrahou.