Za úhynem včel je postřik na řepku, tvrdí chovatelé! Vše už řeší policie

Včelaři z okolí Náchoda a České Skalice zaznamenali výrazný úhyn svých včelstev, celkem jich napočítali 55. Jsou přesvědčeni, že na vině jsou soukromí zemědělci, kteří o víkendu stříkali řepková pole chemickým postřikem proti houbám a škodlivému hmyzu.

Jeden ze včelařů popsal, že včely byly zmatené a po chvíli po stovkách padaly a hynuly. Asi to pro ně byla velmi trýznivá smrt, včely se prý staly neuvěřitelně agresivními. Stalo se to krátce potom, co na vedlejším poli jezdil zemědělec s postřikem.

Uhynuly včely létavky a nové se vylíhnou až za 21 dnů. Tím pádem zdecimovaná včelstva nebudou tři týdny tvořit med. Podle včelaře snůška medu den před postřikem byla v jednom včelstvu 2,5 kila, v den postřiku už jen 300 gramů.

Zemědělec se hájí, že stejným postřikem chemicky ošetřuje pole už pět let a nikdy žádný problém nebyl, navíc tvrdí, že chemikálie je pro včely neškodná. Vzorky uhynulých včel i řepky odebrali pracovníci veterinární správy a odeslali je na rozbory. Výsledky budou přibližně za dva týdny.

"Je tam podezření na trestný čin poškození životního prostředí z nedbalosti a pachateli hrozí až půlroční vězení a zákaz činnosti," sdělila mluvčí policie Magdaléna Vlčková.