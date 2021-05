Někteří řidiči jezdí na kuchyňský olej! Expert řekl, co to může způsobit

Koronavirová pandemie žene ceny paliv nahoru. Někteří majitelé dieselových aut chtějí ušetřit, a tak k naftě přilévají kuchyňský olej. Zákon to neumožňuje, ale nikdo obsah nádrží nekontroluje. V peněžence jim díky tomu mohou zůstat tisíce korun měsíčně. Motorů neznalí řidiči by to však měli pořádně zvážit. Olej jim totiž může auto úplně odrovnat.