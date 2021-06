Dva PCR testy jsou už konečně zdarma, další budou levnější!

Od 1. června mají lidé nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy za měsíc zdarma. Řada laboratoří minulý týden přesto po lidech chtěla, aby si PCR testy platili sami. Nyní už by podle ministerstva zdravotnictví mělo být všude umožněno bezplatné testování. I laboratoře, které to před několika dny odmítaly, již mají tuto možnost ve svých rezervačních systémech.

Ačkoliv od začátku června měli Češi nárok na dva PCR testy za měsíc zdarma, v některých laboratořích za ně stejně museli platit. Důvodem prý byly nedostatečné pokyny od ministerstva zdravotnictví. Tento týden se však situace změnila. Laboratoře na svých webových stránkách nabízejí preventivní PCR testy hrazené pojišťovnou.

Například laboratoře GHC Genetics od 1. června bezplatné testování metodou PCR neumožňovaly. To se změnilo v sobotu. "Od 5.6. je již možné na našich odběrových místech provádět PCR testy pro občany ČR zdarma (max. 2x za měsíc)," informuje na svém webu společnost.

V registračním formuláři si člověk může vybrat možnost bezplatného PCR testu s výsledkem do 48 hodin. V nabídce je i test s výsledkem do 24 hodin, to už je však za příplatek.

"Z důvodu absence metodiky ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven nejsme nyní schopni nabídnout vyšetření zdarma," uváděla společnost Synlab před několika dny. Nyní má na svých webových stránkách vlastní rezervační systém pro preventivní testování, včetně PCR testů.

Na chybějící metodiku si stěžovaly i laboratoře AeskuLab, přesto od tohoto týdne rovněž nabízejí PCR testy zdarma. Stejnou nabídku lidé najdou i na stránkách laboratoří EUC, CityLab, Multiscan nebo Gen Detective.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by v tuto chvíli mělo být umožněno nechat se bezplatně otestovat ve všech laboratořích.

Změna cen pro samoplátce

Ministerstvo zdravotnictví také nově snižuje maximální cenu PCR i antigenních testů pro samoplátce. Lidé tak za PCR test zaplatí nejvýš 614 Kč a za odběr 200 Kč a za antigenní test maximálně 201 Kč. Doposud byla cena PCR 1310 Kč a antigenního testu 351 Kč," informoval na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Chceme, aby i další testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování," vysvětlil.

Částka 1310 korun pro PCR test představovala nicméně pouze cenu za zdravotní službu. Společnosti mohly požadovat úhradu nákladů na odběrový materiál, samotné provedení odběru nebo odvoz vzorků do laboratoře. Finální částka tak mohla být podstatně vyšší. Například GHC Genetics si za základní PCR test pro samoplátce účtuje 1550 korun.

V pondělí vláda rozhodla o sjednocení podmínek předkládání testů. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: