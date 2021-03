Za Prahou viděli medvěda! Lidé mají dávat pozor, prověřuje to policie

Medvěd, anebo alespoň zvíře, které medvěda připomínalo - vyplašení lidé v sobotu volali na policii, že se pohybuje mezi u autobusové zastávky ve Všestarech.

Oznámení momentálně prověřují říčanští policisté. "Včera večer (v sobotu) mi sdělili, že mají oznámení od občanů, že mezi obcemi Mnichovice a Strančice byl viděn medvěd. Policie nás žádala, abychom tuto informaci předali dalším lidem," řekla TN.cz mnichovická místostarostka Margita Valentová.

Její slova potvrdil i starosta sousedních Strančic Oldřich Trejbal. "Byli jsi kontaktováni včera večer policí, že jim byl hlášen v oblasti Sv. Anny, lesa, který u nás máme, výskyt medvěda. Musel jsem se ujistit, že to není vtip a opravdu není, a podle toho, co policie říkala, byl medvěd spatřen už před měsícem, ale nikdo si nebyl jistý tou informací. Tentokrát už policie tvrdí, že ta informace je potvrzená, takže jsme udělali, co jsme mohli, informovali jsme občany, aby si v lesích kolem Strančic dávali pozor," řekl pro TN.cz

Při procházkách přírodou v okolí zmíněných obcí mají být lidé ostražití. Kdo by medvěda zahlédl, má volat na tísňovou linku 158 nebo telefonní číslo 974 881 730.

"Ráno jsem znovu mluvila s policií, ale nemám žádné nové informace. Pořád je to ve fázi, že mají oznámení, ale stále se nejedná o potvrzenou informaci," doplnila Valentová.

"Dneska jsme se dozvěděli o jednom svědectví, ta paní nemohla věřit vlastním očím, nebyla si moc jistá, bylo to dost na dálku. Ten medvěd asi nevyhledává lidi, takže je asi někde schovaný," dodal Trejbal

Policejní mluvčí Monika Schindlová potvrdila, že policistům kvůli pozorování medvěda lidé volali. Vidět jej měli v sousedních Všestarech.

"Včera (v sobotu - pozn. red.), krátce po sedmé hodině odpolední, jsme přijali oznámení, že u autobusové zastávky u obce Všestary byl zahlédnut medvěd. Na místo vyjelo několik hlídek, byl informován veterinář, zoologická zahrada. Na místo přijel i myslivec s noktovizorem, ale prohlídka byla negativní, nezajistily se ani žádné stopy," uvedla policejní mluvčí.

Medvěd patří v Česku k velmi vzácným zvířatům. Když už se u nás vyskytne, tak především v horských oblastech poblíž hranic se Slovenskem, tedy v Beskydech, nebo méně často s Polskem. Pokud by se sobotní informace od lidí potvrdila, bylo by to patrně poprvé, co medvěd doputoval až k Praze.

