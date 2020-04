Záhadný úkaz nad Kroměříží. Svědci nafilmovali podivná světla na nebi

Už přiletěli! To asi napadlo lidi, kteří v pátek večer na Kroměřížsku pozorovali na obloze nevysvětlitelný jev. Čtenář TN.cz jej dokonce natočil. Na obloze světélkuje záhadný trojúhelník, vznáší se na místě, pak se náhle rozdělí na tři díly a vznáší se směrem k autorovi videa.

"Kousek od Kroměříže se 10 .4. 2020 objevil na obloze kolem 20. hodiny večer záhadný velký trojúhelníkový objekt, UFO. Všimli jsme si toho už cestou do Kroměříže, ale nevěnovali jsme tomu pozornost, mysleli jsme si, že to bylo klasické letadlo. Ale cestou nás zarazilo, že to ani "nebliká", ani nemění polohu, ale vznáší se stále na jednom místě," popsal setkání s neobvyklým jevem pan Milan, který redakci TN.cz poskytl i video.

Světla na obloze se rozhodl prozkoumat z větší blízkosti. Pomalou rychlostí se vydal směrem ke světlům. Ty se vznášely u obce Jarohněvice.

"Objekt po dobu natáčení stále neměnil polohu a stal na jednom místě a následně se pak rozdělil na tři části, které po nějakém čase vystoupali a rozlétli pryč," vzpomíná Milan. Jev kromě něj pozorovali na Kroměřížsku i další lidé.

Nabízí se hned několik vysvětlení, co mohlo nad Kroměřížskem poletovat. Meteorologové avizovali, že budou častěji využívat meteobalóny, protože jim chybí data z dopravních letadel, která teď méně létají.

Severně od Kroměříže pak také leží vojenský prostor Libavá a také přerovské letiště, které příležitostně využívají vrtulníky ze základny v Náměšti nad Oslavou. Ta leží zhruba 90 km východně od Kroměříže. Město sice neleží na přímé trase mezi Náměští a Libavou či Přerovem, ale kdyby piloti využívali k navigaci terén, třeba dálnici D1, dostali by se nad Kroměřížsko.