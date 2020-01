Zakazování mobilů ve školách nemá smysl, tvrdí nový český výzkum

Místo dětského křiku a her tváře zabořené do displejů. Tak vypadá pohled do mnoha školních tříd během přestávek. Podle vědeckého týmu z Brna to ale není problém. O přestávkách se podle výzkumu děti stále nejčastěji baví se spolužáky. Další se připravují na hodinu a teprve na třetí příčce je používání mobilů.

"Jediný rozdíl, který jsme našli, bylo u pohybu ve třídě nebo venku. Děti ve školách, kde jsou zakázané mobily, se více hýbou, ale ten rozdíl je opravdu malý," srovnal vědoucí vědeckého týmu MUNI David Šmahel.



Mobily o přestávce prý nijak nesouvisí se závislostí na internetu, ani počtem hodin, které tam děti tráví. Neovlivňují ani soustředění a problémy s únavou v hodině.



Pedagogové ale s výsledkem výzkumu nesouhlasí. "Běžte se podívat o přestávce do třídy, hlavně u těch starších žáků komunikace neexistuje, pohled do displejů, chybí takový to "řádění" po té škole," odmítl ředitel ZŠ Svážná Petr Punčochář. "Čím jsou děti starší, tak tím více jsou ovlivněny novými technologiemi," řekla učitelka Kateřina Báčová.



I když se používání mobilů o přestávkách mnoha školám nelíbí, chtějí vyjít vstříc rodičům. Mobily o přestávkách zakazuje zhruba polovina základních škol. Středních škol o něco méně.