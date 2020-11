Tohle jsou nejlepší zaměstnavatelé v Česku: Je tam i vaše firma?

Anketa se vyhlašuje v několika kategoriích podle počtů zaměstnanců a letošní ročník byl už osmnáctý.

"Při hodnocení jsme vzali v úvahu především počet hodnocení firmy od současných i bývalých zaměstnanců za poslední rok. A to zejména v oblastech, které nejvíce ilustrují férovost firmy, např. schopnost pochválit ze strany nadřízených. Sledovali jsme ale také dlouhodobé hodnocení firmy, abychom eliminovali jednorázové výkyvy, a zvážili jsme i to, zda otevřené komentáře korespondují s vysokým číselným hodnocením. Výsledkem je žebříček firem, které byly za poslední rok na Atmoskopu nejlépe hodnoceny svými zaměstnanci,“ popisuje Adam Hazdra, manažer projektu Atmoskop.cz ve společnosti LMC, a doplňuje, že cílem bylo otevřít soutěž i méně známým či nečekaným společnostem. "A to se, myslím, povedlo,“ dodává.

Anketa Jste v práci spokojení? Ano 48 80 hlasů Ne 52 86 hlasů Hlasovalo 166 lidí.

Výsledky:

Sodexo Zaměstnavatel roku 2020 do 500 zaměstnanců

1. Shell Czech Republic a.s.

2. GSK s.r.o. & GSK Consumer Healthcare

3. SAZKA a.s.

4. ROCHE s.r.o.

5. ING Bank N.V.

6. Y Soft Corporation a.s.

7. Aspironix s.r.o., organizačná zložka

8. LAPP Czech Republic s.r.o.

9. Aperam Stainless Services & Solution Tubes CZ s.r.o.

10. Zásilkovna s.r.o.

Sodexo Zaměstnavatel roku 2020 do 5 000 zaměstnanců

1. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

2. ČEZ Distribuce, a.s.

3. Letiště Praha, a.s.

3. Vodafone Czech Republic, a.s.

(dělené umístění)

5. UNIPETROL RPA, s.r.o.

6. Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

7. Foxconn Group CZ

8. Plzeňský Prazdroj, a.s.

9. VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s.

10. Dormer Pramet s.r.o.

Sodexo Zaměstnavatel roku 2020 nad 5 000 zaměstnanců

1. ČEZ, a.s.

2. ŠKODA AUTO a.s.

3. České dráhy, a.s.

4. Komerční banka, a.s.

5. Albert Česká republika, s.r.o.

Férový zaměstnavatel 2020

Do 100 zaměstnanců

1. Phonexia s.r.o.

2. Střední škola, ZŠ a MŠ Da Vinci

3. Sophia Solutions, s.r.o.

Do 500 zaměstnanců

1. UOL a.s.

2. Zonky (Benxy s.r.o.)

3. HENNLICH s.r.o.

Nad 500 zaměstnanců

1. Člověk v tísni, o.p.s.

2. HOCHTIEF CZ a.s.

3. innogy Česká republika a.s.