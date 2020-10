Zapomněl, že tisícovku vytáhli. Opilý muž se vrátil ke značce a uřezal ji

Pardubičtí strážníci si v ulici Kunětická došlápli na dvojici opilých mužů, kteří tam pilkou řezali dopravní značku. Jeden z nich do ní totiž hodil tisícovku a chtěl ji zpátky. Jeho parťák si po alkoholovém dýchánku nepamatoval, že bankovka je už ze sloupku pryč. Druhý den odpoledne se tak na místo vrátil, opět vyzbrojený pilkou, a uřezal ho.

Tisícovku hodil do roury dopravní značky a pak do ní s kamarádem začal řezat pilkou. V úterý večer dvojici opilých mužů zastavili strážníci a bankovku jim vytáhli stavebním vysavačem. Jenže tím to pro značku neskončilo.

Jeden z aktérů se totiž na místo po několika hodinách vrátil. "Ve středu před čtrnáctou hodinou hlídka strážníků do ulice Kunětická vyjela na totožné oznámení. Někdo zde pilou řeže dopravní značku," popsala tisková mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.





Když do Kunětické ulice hlídka dorazila, značka už byla uříznutá. Muž si totiž myslel, že v ní tisícovku ještě najde. "Předchozí den byl opilý natolik, že si vůbec nepamatoval, že tisícikoruna ve sloupku už není a vydal se ji získat pro sebe," dodala.

Fakt u nm to nebudete vit. Story jak Pat a Mat v #Pardubice dolovali ze sloupku dopravn znaky tiscovku pilkou, m pokraovn. Druh z aktr byl natolik opil, e si zchranu bankovky nepamatoval a vrtil se dlo dokonat. Podailo se. #pskejkonechttps://t.co/c8LzaTsRNh pic.twitter.com/Rw1FXqziKk — Mstsk policie Pardubice (@MpPardubice) October 22, 2020

Alkoholem vymazaná paměť nejspíš nebude přilehčující okolností. "Nemáme k tomu asi co dodat, snad jen to, že strážníci tento druhý díl přidávají k předchozímu oznámení správnímu orgánu," uzavřela Klementová.

Podívejte se na reportáž TV Nova o původní "akci" mužů u značky: