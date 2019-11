Železničáři prý přijdou o peníze. Tyto stavby jsou v ohrožení. PŘEHLED

Železnici čekají těžké časy. Tvrdí to opozice, podle níž chce vláda razantně zredukovat peníze například na budování vysokorychlostních tratí nebo modernizaci přejezdů. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má prý dostat téměř polovinu toho, co letos. Podle opozice to může ohrozit i bezpečnost.

Ministr dopravy Kremlík i ministryně financí Schillerová ale tvrdí, že peněz na výstavbu bude dost.

Úkolem Správy železniční dopravní cesty je například zajistit modernizaci a provozuschopnost železnice, jenže podle části opozice jí vláda plánuje snížit rozpočet téměř o polovinu.

"Teď na konci roku je to 44 miliard korun, ale do vínku do příštího roku má v základu vloženo pouze šestadvacet miliard," tvrdí pirátský poslanec Ondřej Polanský.

"Chybět budou pochopitelně peníze na výstavbu vysokorychlostních tratí, ale i peníze na běžný provoz a to je docela tragické a další dluh SŽDC je například v modernizaci železničních přejezdů," přitakává poslanec ODS Stanislav Blaha.

Přehled ohrožených železničních projektů:

Ministr dopravy Kremlík kritiku odmítá. Podle něj je plánovaný rozpočet SŽDC na rok 2020 zhruba stejný, jako byl ten letošní. A veškeré peníze na investiční projekty se mu stejně jako letos prý podaří najít.

"Úkolem opozice je kritizovat. Je potřeba říct, že hledáme peněžní prostředky jinde. Chceme stavět i jinou formou než z národních peněz," vysvětluje ministr Vladimír Kremlík.

Seznam ohrožených projektů ke stažení:

Přehled ohrožených projektů SŽDC a ŘSD [xlsx]

Jenže hledat desítky miliard korun na investice dodatečně až v průběhu roku se prý podle opozice nedá. Ministryně financí Alena Schillerová ale odmítá, že by se někde nestavělo, protože by chyběly peníze.

Už nyní jsou ve Sněmovně pozměňovací návrhy, které by rozpočet pro SŽDC měly zvýšit. Například Piráti by chtěli přidat pět miliard a občanští demokraté dokonce deset. Jenže podle ministra dopravy víc peněz neznamená, že se bude víc stavět.

"Já jako ministr dopravy bych chtěl, aby peněz do dopravní infrastruktury šlo co nejvíc, ale ruku v ruce s připraveností staveb," dušuje se Kremlík. Podle něj by příliš velké množství peněz nabízených státem vedlo k umělému zdražování projektů.

A které stavby jsou ohrožené? Jde o 39 projektů, které jsou ohodnocené jako ve škole. Pětku sice nedostal žádný, ale čtyřku mají hned dva. Celkem za 5 miliard korun. Například trať z Ostravy do Českého Těšína měla být rychlejší a měla se začít předělávat už příští rok. Ale nejspíš nebude.

Jako střední riziko je v interním dokumentu vyznačená další desítka projektů. Například rekonstrukce celé trasy z Liberce do České Lípy za téměř dvě miliardy.

Tyto projekty na železnici nejspíš neprojdou. Podívejte se na reportáž TV Nova:

O osud svých projektů se obává i Ředitelství silnic a dálnic: