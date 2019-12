Zeman podepsal zvýšení rodičovské. Zároveň i zdražení cigaret a hazardu

Od roku 2020 si Češi sáhnou hlouběji do kapsy. Zvýší se spotřební daň z tabákových výrobků, lihovin a vyšší daně se začnou vybírat i od provozovatelů hazardních her. Zdraží se i poplatek za vklad do registru nemovitostí. Oddechnout si však mohou rodiče – prezident Miloš Zeman podepsal zvýšení rodičovského příspěvku.