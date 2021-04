Zemřel manžel britské královny Alžběty. Princi Philipovi bylo 99 let

Velkou Británii v pátek zasáhla tvrdá rána. Princ Philip, choť královny Alžběty a vévoda z Edingburghu, v ranních hodinách přišel o život. "S hlubokým zármutkem Její Veličenstvo královna oznamuje smrt svého milovaného manžela. Jeho královská Výsost pokojně zemřela na zámku Windsor," stojí v oficiálním prohlášení na twitteru královské rodiny. Bylo mu 99 let.

V britských dějinách nikdo nestrávil po boku úřadujícího panovníka tolik let. S Alžbětou byli svoji 73 let, z toho 65 let coby královna a princ. Z veřejného života se nicméně stáhl už v roce 2017.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn