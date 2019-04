Zemřel oblíbený folkový hudebník Jiří Traxler! Bylo mu 72 let

Hudební svět opustila legenda folkové hudby Jiří Traxler. O jeho úmrtí informoval Etnologický ústav Akademie věd ČR, kde Traxler několik let pracoval. Od 60. let hrál ve skupině Skiffle Kontra, která se později přejmenovala na Traxleři. V ní hrál i se svým bratrem Petrem Traxlerem, který zemřel před pěti lety.

Jiří Traxler zemřel ve středu v pouhých dvaasedmdesáti letech. "S lítostí oznamujeme, že 17. dubna 2019 zemřel náš milý dlouholetý kolega Jiří Traxler. Jiří Traxler se hudbě věnoval aktivně jako tvůrce a interpret od 60. let ve skupinách Skiffle Kontra nebo Traxleři. S nimi vytvořil řadu nahrávek i scénických programů," napsal na svůj web Etnologický ústav Akademie věd ČR.

V ústavu pracoval na oddělení etnomuzikologie a zabýval se lidovostí a historickými písňovými prameny. "Jeho dvousvazková edice sbírek Jana Jeníka rytíře z Bratřic představila světu v nezkreslené podobě jednu z nejstarších českých kolekcí písní. Podobně se podílel na vydání a vědecké reflexi dalších opomíjených oblastí, například lidových písní z Prahy ze sbírek Františka Homolky," doplnil Etnologický ústav.

Traxler se narodil v Praze a se svým bratrem Petrem založil folkovou skupinu Skiffle Kontra, kterou přejmenovali na Traxleři. Spolupracovali také několik let s Miroslavem Horníčkem, Jiřím Krampolem nebo Otakarem Brouskem. Petr Traxler zemřel před pěti lety ve věku 65 let. Veřejné rozloučení s hudebníkem se podle Etnologicého ústavu nebude konat, jelikož si to nepřál.