Zemřel rocker Eddie Money (70)! V srpnu přiznal, že je jeho stav vážný

"Budu žít ještě dlouho? Kdo ví, je to v božích rukou," řekl v srpnu Eddie Money. Přiznal, že je jeho nemoc ve čtvrtém stádiu a metastázy se objevily na játrech, žaludku a lymfatických uzlinách. O tom, že má rakovinu, se dozvěděl loni na podzim.

Podle rodiny zemřel v pátek ráno v americkém Los Angeles. "S těžkým srdcem se loučíme s milujícím manželem a otcem. Bez něj si náš svět nedokážeme představit. Jsme vděční za to, že bude žít navždy díky své hudbě," napsala ve smutečním prohlášení podle webu Variety.com jeho rodina.

Eddie Money se proslavil na konci 70. let. Na výsluní se dostal díky písním Two Tickets to Paradise a Baby Hold On. O několik let později na čas propadl drogám, protože se mu přestalo kariérně dařit. Po čase osobní a pracovní krizi zažehnal a jeho nahrávky znovu lámaly rekordy v prodejnosti.

Slavný rocker se narodil v roce 1949 v New Yorku jako Edward Joseph Mahoney. Mezi jeho další úspěchy patří nominace na cenu Grammy za nejlepší pěvecký rockový výkon za skladbu Take Me Home Tonight.