Zemřela herečka Nina Divíšková (†84), zářila v divadle i ve filmu

Ve věku 84 let zemřela herečka Nina Divíšková, dlouholetá partnerka a manželka herce Jana Kačera, která za desítky let ztvárnila řadu filmových i divadelních rolí. Diváci si ji mohou pamatovat například z Příběhů obyčejného šílenství nebo z Chobotnic z II. patra.

O skonu herečky, která se objevila například i ve filmu Nestyda nebo v seriálech Ulice, Kriminálka Anděl nebo Gympl s (r)učením omezeným, informovala v pondělí odpoledne na svém webu Česká televize.

Podle dřívějších informací Divíšková trpěla Alzheimerovou chorobou. "To je smutný, já vím, že ona na tom byla špatně, no. Letos ten Činoherní klub je nějak ... Je to smutný," neskrýval pro TN.cz zármutek režisér Jan Hřebejk, který s Divíškovou v minulosti spolupracoval.

Nina Divíšková se narodila v roce 1936 v Brně, pražskou DAMU studovala v letech 1954 až 1959, kde poznala svého osudového muže - herce Jana Kačera.

I když Divíšková hrála na plátně a v televizi především vedlejší role, byla velmi aktivní na prknech, která znamenají svět. Členkou Činoherního klubu byla dlouhých 35 let, spolupracovala například i s Dejvickým nebo Švandovým divadlem.