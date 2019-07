Zemřela učitelka z Boty jménem Melichar! Troškovi říkala Zdéňo

Ve věku dvaadevadesáti let zemřela herečka Alena Karešová, která ztvárnila roli přísné učitelky v Botě jménem Melichar nebo paní Pláničkovou ve filmu Slunce, seno, jahody. Karešová učila také režiséra Zdeňka Trošku, se kterým měla krásný vztah.

"Já počkám, já mám času dost." Tuto památnou větu řekla rozjíveným školákům ve třídě přísná učitelka v Botě jménem Melichar. Kantorku hrála herečka Alena Karešová. Ta ve středu ve věku 92 let zemřela.

S herečkou se znal několik let režisér Zdeněk Troška. "Paní docentka Karešová mě učila na FAMU od roku 1973 do roku 1978. Stali se z nás perfektní přátelé. Ona mi říkala Zdéňo, já jí paní docentko. Obsadil jsem si ji poté do svého prvního filmu Bota jménem Melichar," vzpomíná Troška.

Poté Karešová hrála i v dalším Troškově filmu Slunce, seno, jahody. V něm ztvárnila postavu maminky studenta Šimona Pláničky.

S Troškou se herečka scházela často a byli pořád v kontaktu. "Naposledy jsem se s ní sešel někdy na podzim, kdy si stěžovala, že už nemůže moc chodit. Po Vánocích mi říkala, že upadla na náledí a pohybová stránka byla ještě horší. Poté jsme spolu naposledy mluvili o Velikonocích," dodal režisér smutně.

Karešová si mu stěžovala, že se už nemůže hýbat. "Člověk je plný energie, ale to tělo už nechce poslouchat," řekla mu tehdy herečka.

Na přísnou učitelku vzpomíná také herečka Regina Řandová, která v Botě jménem Melichar hrála hlavní postavu - Jolanku. "Alena Karešová byla v roli fyzikářky úplně přesná. Přísná, charismatická, úžasný tip. Měla absolutní respekt, nikdo si nedovolil jakkoli odmlouvat," popsala Řandová momenty z natáčení filmu.

S Karešovou se při natáčení potkávala průběžně. Většinou ale herečka byla sama a pročítala si scénář. "Pořád jsme byli v takové větší partě, děti a učitelé. Nepatřila mezi ty herečky, které by se s námi dětmi behem natáčení vybavovaly. Vždy byla někde stranou a soustředila se na roli. Působila hodně nepřístupně. Ale fascinovala nás. Vysoká, tmavá dáma," dodala Řandová.

O úmrtí Aleny Karešová informovala režiséra sousedka. "Volala mi její kamarádka, že předevčírem ráno zemřela. Už nikoho neměla, nebude žádný pohřeb. Věnovala svou tělesnou schránku lékařské fakultě," dodal Troška.