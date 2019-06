Žena si pořádně prohlédla obraz, teď může zázračně zbohatnout!

Pořádně si prohlédnout obrazy, které vám visí na zdech, se někdy vyplatí. Přesvědčila se o tom jedna Pařížanka, která úplnou náhodou objevila, že jí byt už dlouhé roky zdobí mistrovské dílo, jehož cena se šplhá do milionů.

Více než 170 let visel bez povšimnutí na zdech. Až poté, co jeho majitelka navštívila výstavu a po návratu obraz si pořádně prohlédla, napadlo ji, že to možná nebude jen tak obyčejná malba.

"Přišla k nám žena s obrazem v podpaží a řekla mi, že právě navštívila výstavu Delacorixe v Louvru a že má pocit, že ten obraz je hodně podobný jeho dílu Alžírské ženy. To plátno bylo špinavé a zaprášené, ale cítil jsem, že tam opravdu jsou Delacroixovy práce," říká ředitel galerie Philippe Mendes.

Po vyčištění se tušení majitelky potvrdilo - doma jí na zdi visel obraz slavného francouzského malíře a mistra romantismu Eugena Delacroixe. Když ho před deseti lety kupovala, vůbec netušila, že jde o mistrovské dílo vysoké hodnoty. Nejdražší Delacroixův obraz se prodal v přepočtu za 190 milionů korun.