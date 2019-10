Žena z Opavy zabila nožem manžela. Nabodl se sám, řekla u soudu

Sám se nabodl na nůž - tak vysvětlovala žena z Opavy v úterý u soudu zranění svého manžela, kterému v nemocnici podlehl. Případ se stal na Silvestra. Podle obžaloby manžela bodla do břicha a za to jí hrozí 16 let ve vězení.

Jen pár hodin zbývalo do roku 2019. I v chatové osadě v Opavě slavili. Jenže Jaroslava to podle jejího manžela přehnala s pitím a jejich spor skončil tím, že ho nožem bodla do břicha.

"Poškozený ji měl právě to popíjení vyčítat. V obžalované to vyvolalo určitou nelibost nebo zlobu," uvedl státní zástupce David Bartoš. "Přišel za mnou, když jsem v kuchyni krájela cibuli do tataráku. Udělal ke mně krok a nůž se mu vrazil do břicha," tvrdila při výpovědi obžalovaná žena.

Za tím si stála i v úterý před soudem. "Myslela jsem, že má jen proražený špek na břiše," řekla. Jenže rána byla hluboká 12 centimetrů, což svědčí o tom, že ho bodla velkou silou.

"Bohužel mu způsobila takové zranění, na které poškozený po několika dnech pobytu v nemocnici zemřel," uvedl Bartoš. Za vším podle něj stojí alkohol.

"To není lítost, to je bolest," prohlásila Jaroslava u soudu. Dodala, že nůž poté opláchla a dala zpět do příborníku. Pak manžela poslala lehnout si do ložnice a na ránu mu přikládala obklady.

Žena celý soud probrečela a nebyla schopna soudci odpovídat na dotazy. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti jí hrozí 16 let vězení. Není ale vyloučeno ani překvalifikování na vraždu - pak by jí hrozil trest o dva roky vyšší.